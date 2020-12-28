Инспекторов уличили во взятках на казахстанско-кыргызской границе

Ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.

Фото : Кабар

На контрольно-пропускном пункте "Актилек-Автодорожный", расположенном на казахстанско-кыргызской границе, сотрудники государственного Комитета национальной безопасности Кыргызстана выявили коррупционную схему, передает zakon.kz. В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению фактов коррупции в органах внутренних дел, АКС ГКНБКР, зафиксированы системные факты получения взяток инспекторами УОБДД ГУВД Чуйской области, дислоцированных на КПП "Актилек-Автодорожный". Установлено, что на вышеуказанном пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5000 сом у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками, - говорится в сообщении комитета, размещенном на сайте ведомства. Как отмечается, ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке