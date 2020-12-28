Названы процедуры, которые помогут "омолодиться" к празднику

В новогоднюю ночь хочется выглядеть молодо и свежо.

Современная косметология предлагает множество способов в короткие сроки стать лучшей версией себя, сообщает zakon.kz.

Как отмечает NEWS.ru, для этого можно посетить кабинет специалиста или купить средства по домашнему уходу за кожей.





У косметологов существует такое понятие, как "лакирующие процедуры", или "процедуры красной ковровой дорожки". Эти процедуры включают в себя легкие пилинги, питающие маски, омолаживающие массажи и физиотерапию, - сообщила врач-косметолог Александра Гонт.

Также перед праздничной ночью можно сделать так называемые уколы красоты, например, попробовать мезотерапию. Эффект от нее будет радовать до нескольких месяцев.

Если посещение косметолога не входит в ваши планы, можно подготовить кожу к празднику в домашних условиях.

За несколько часов до праздничного застолья эксперт рекомендует умыться, сделать пилинг или скраб, затем нанести маску. Впоследствии стоит закрепить результат сывороткой с содержанием витамина С и кремом.

Чтобы хорошо выглядеть в праздничную ночь, не помешает за несколько дней до торжества пересмотреть свой рацион.

Главные враги кожи — это сахар и алкоголь. Вместо них лучше выбрать рыбу, морепродукты, овощи и фрукты, которые положительно влияют на эпидермис, - отметила косметолог.

Клинический психолог и телесный терапевт Валентин Денисов-Мельников добавил, что в канун праздника не помешает записаться к массажисту.

Такие процедуры провоцируют выброс гормонов счастья и радости. Не пугающая маска: не влезай — убьет, а позитивное, расслабленное лицо. Это лучшее дополнение к образу, - сказал он.

Также для улучшения настроения психолог рекомендует выписать на бумажку все радостные события, которые произошли в уходящем году. Важны даже незначительные, например, покупка туфель по скидке или повышение по службе.

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