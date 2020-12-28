Появились подробности пожара в бизнес-центре Алматы

Людей в очаге пожара не было.

28 декабря в Алматы на третьем этаже бизнес-центра произошел пожар, передает zakon.kz.

28 декабря в 12:27 пожарные расчеты выехали в Алмалинский район, ул. Толе би 286/4. По прибытию через 6 минут установлено горение в офисном помещении на третьем этаже четырехэтажного здания. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей в очаге пожара, людей обнаружено не было. За 15 минут (в 12:48) с момента прибытия пожарных возгорание ликвидировано на общей площади 30 кв.м, - сообщили в ДЧС города.

Принятыми мерами не допущено распространение огня на вышележащий этаж и смежные помещения. Жертв и пострадавших нет.

По информации пожарных, к моменту прибытия крики уже не были слышны. Горели мебель и документация.

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