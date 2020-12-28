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В Алматы на месяц закрыли рестобар и два кафе

Заведения неоднократно нарушали ограничительные карантинные требования.

Фото : tvzvezda.ru28 декабря 2020, 13:43

В Алматы из-за нарушения карантинных мер на месяц закрыли рестобар и два кафе, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

По решению суда в Алматы приостановлена деятельность сроком на один месяц и наложением штрафа в 100 МРП:

по Медеускому району рестобар "Оранжери" (ТОО "Оражери Group");

по Турксибскому району кафе "Прованс" (ИП "Ди Си") и кафе "Раяна" (ИП "Илахунов").

Следует отметить, что указанные субъекты неоднократно нарушали ограничительные карантинные требования в Алматы. Мониторинговыми группами на постоянной основе проводятся рейды в целях пресечения нарушений в период карантина, особенно в отношении субъектов, нарушающих карантинные требования на системной основе, - отметил Байгабулов.


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