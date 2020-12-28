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В Минздраве пояснили запрет на фото- и видеосъемку в больницах

При этом проносить и пользоваться в медучреждениях смартфонами можно.

Фото : newtimes.kz28 декабря 2020, 14:52

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал распоряжение главного санврача Казахстана о запрете на аудио-, фото- и видеосъемку в медицинских учреждениях, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос, он отметил, что это не новая норма, в стране она действует с апреля 2020 года.

При принятии данного решения мы руководствовались нормами, которые действуют в защиту прав пациентов о конфиденциальности информации. Вместе с тем в медорганизации не запрещается проносить или же пользоваться гаджетами, смартфонами при их наличии и осуществлять звонки, видеозвонки с родными и близкими. Но мы понимаем, что не можем нарушать права гражданина на неприкосновенность частной жизни. Сейчас мы планирует в какой-то степени детализировать данную норму, чтобы четче было понятно, в каких случаях и для чего можно проводить фото- и видеосъемку в организациях здравоохранения, - сообщил Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

26 декабря было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, где отдельным пунктом был прописан запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, в машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, при проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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