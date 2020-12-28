Темирболат освобожден от должности ответсекретаря Министерства культуры и спорта

Распоряжение подписал Токаев.

Распоряжением Главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы освобожден от должности ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Темирболат Бакытжан родился 10 декабря 1972 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ им. аль-Фараби (1998, аспирантура 2000)

Специальность "Политология"

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат политических наук по теме "Политическое представительство интересов в системе государственного управления: эволюция и современность (на примере РК)" (2010)

Трудовой стаж:

· Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1998-2000);

· Консультант Общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором Отдела внутренней политики, главный инспектор Информационно-аналитического центра Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2006);

· Главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан (2006-2007);

· Заместитель начальника Канцелярии Президента РК (2007-2018);

· Заведующий Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-20.03.2019);

· Временно исполняющий обязанности Начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (20.03.2019-07.2019);

· Ответственный секретарь Минкультуры и спорта Республики Казахстан (с 07.2019)

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