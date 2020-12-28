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Дед Мороз не придет к казахстанским детям. В Минздраве дали пояснение

Это позволит эпидситуацию держать под контролем.

Фото : pobedarf.ru28 декабря 2020, 15:14

В Минздраве пояснили запрет на Деда Мороза и Снегурочку, сообщает zakon.kz.

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, сегодня принимаются все меры для того, чтобы не допустить ухудшение эпидемиологической ситуации.

В постановлении отражено и принято решение на межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом о том, что все корпоративные мероприятия и все утренники запрещены. Я хотела бы напомнить, что КВИ на сегодня 30% протекают бессимптомно. Вы можете не знать, что являетесь источником инфекции и тем более не будете знать, когда Снегурочка или Дед Мороз придут к вам. Мы же знаем, как это происходит - когда Снегурочка и Дед Мороз за час обходят несколько домов, посещают несколько коллективов. Здесь возрастает риск переноса инфекции, риск заражения и поэтому эта мера, полагаю, оправдано позволит эпидситуацию держать под контролем, - отметила Есмагамбетова Айжан.


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