В Минздраве назвали примерные цены на российскую и казахстанскую вакцины

Российская вакцина будет стоить примерно 20 долларов США.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов назвал примерные цены на российскую и казахстанскую вакцины, передает zakon.kz.

По информации наших российских партнеров, стоимость вакцины Sputnik V в РФ и везде в мире одна доза, состоящая из двух компонентов, порядка 20 долларов США. Касательно нашей отечественной разработки. Поскольку сейчас ведется исследование, считаем, что данный вопрос мы получим от разработчика, от производителя не позднее января-февраля следующего года. За более подробной информацией о стоимости вакцины необходимо обратиться в Министерство образования и науки, - сказал он на брифинге в Службе Центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину Sputnik V начали производить в Караганде. Что касается казахстанской вакцины QazCovid-in, то 19 декабря стало известно о завершении I и II фазы клинических испытаний. Началась заключительная III фаза клинических исследований.

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