Есть ли в Казахстане "британский" штамм коронавируса

Этот новый штамм более заразен и может распространяться среди более молодых групп населения.

Нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Великобритании, в Казахстане на данный момент нет, заявила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, для вируса мутация - это естественный процесс. За год своего существования коронавирус значительно мутировал. В Казахстане изучены штаммы, циркулирующие с мая по сентябрь, и на сегодня в стране выявлены штаммы, которые циркулировали в Германии, Испании, Украине, России, США и Китае.

Среди вот этих вирусов, выделенных по сентябрь, новая мутация, которая была выявлена в Великобритании, в Казахстане не выявлена, - сообщила Есмагамбетова.

При этом она отметила, что в настоящее время исследования продолжаются.

И сейчас ведется сбор материалов, то есть положительных результатов со всех регионов нашей страны для того, чтобы провести секвенирование вирусов, которые выделены с октября по декабрь, - заключила глава Комитета.

"Британский" штамм уже зарегистрировали за пределами Великобритании, в том числе в Канаде, Дании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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