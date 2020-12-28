Горячие новости
Читайте также

Вор разобрал часть стены магазина в Нур-Султане и украл деньги 

Подозреваемый задержан.

Фото : iz-kirpicha.su28 декабря 2020, 15:57

В Нур-Султане вор разобрал часть стены магазина и украл деньги, сообщает zakon.kz.

Довольно необычный способ применил мужчина, чтобы забраться в магазин для кондитеров, который находится в подвальном помещении. Злоумышленник разобрал часть кирпичной стены, примыкающей к магазину, проник внутрь, и с кассы похитил денежные средства в сумме 30 тысяч тенге.

Как выясняли полицейские, что подозреваемый ранее трижды совершал кражи в торговой точке. Задержанный досконально изучил подвал дома, и когда на цокольном этаже открылся магазин, решил его обокрасть.

При просмотре видео камер установленных внутри магазина, полицейские установили личность мужчины. Им оказался 29-летний астанчанин, ранее дважды судимый за совершение аналогичных краж в магазине. В 2016 году уголовное дело в отношении мужчины было прекращено за примирением сторон, но 2017 году он был осужден на полтора года лишения свободы за повторную кражу, - сообщили в пресс-службе ДП г. Нур-Султана.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК.




Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты