Вор разобрал часть стены магазина в Нур-Султане и украл деньги 

Подозреваемый задержан.

В Нур-Султане вор разобрал часть стены магазина и украл деньги, сообщает zakon.kz.

Довольно необычный способ применил мужчина, чтобы забраться в магазин для кондитеров, который находится в подвальном помещении. Злоумышленник разобрал часть кирпичной стены, примыкающей к магазину, проник внутрь, и с кассы похитил денежные средства в сумме 30 тысяч тенге.

Как выясняли полицейские, что подозреваемый ранее трижды совершал кражи в торговой точке. Задержанный досконально изучил подвал дома, и когда на цокольном этаже открылся магазин, решил его обокрасть.

При просмотре видео камер установленных внутри магазина, полицейские установили личность мужчины. Им оказался 29-летний астанчанин, ранее дважды судимый за совершение аналогичных краж в магазине. В 2016 году уголовное дело в отношении мужчины было прекращено за примирением сторон, но 2017 году он был осужден на полтора года лишения свободы за повторную кражу, - сообщили в пресс-службе ДП г. Нур-Султана.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК.







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