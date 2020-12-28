В Жалагашском районе введен в эксплуатацию жилой дом и больница

Общая стоимость жилья, построенного по типовому проекту - 115 млн тенге.

Рабочая поездка акима области продолжилась в Жалагашском районе. Глава региона Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии ввода в эксплуатацию 10 квартирных трехкомнатных кредитных жилых домов на участке Дауимбай и открытия новой районной больницы на 100 коек, сообщает zakon.kz.

На мероприятии ввода в эксплуатацию нового многоквартирного жилья председатель районного общественного совета Кенжегара Сулейменов дал положительную оценку проводимой работе в районе и поблагодарил главу региона за оказанную поддержку.

Строительство 10 одноквартирных 3-х комнатных кредитных жилых домов на участке "Дауимбай" проводила подрядная организация ТОО "ИМАН". Общая стоимость жилья, построенного по типовому проекту - 115 млн. тенге. Площадь строительства составляет 1 гектар.

После этого Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия вновь построенной районной больницы. Глава региона выразила уверенность, что современное медицинское учреждение будет работать на благо народа.

Радостная новость для жителей района - сегодня введены в эксплуатацию новый многоквартирный дом и районная больница. Поздравляю владельцев квартир с новосельем! Также, уверена, что построенная в новом формате больница будет служить на благо жителей! - сказала аким области.

На церемонии выступили и поздравили граждан ветеран здравоохранения Турганбай Маханов, а также государственный и общественный деятель Кожахмет Баймаханов.

Строительство районной больницы началось в 2019 году. Подрядная организация ТОО "АБУ-СЕР". Стоимость проекта 4 млрд.тенге. Объект построен по типовому проекту, общая площадь - 3,6 гектара. Больница на 100 коек состоит из трех этажей, имеются 1 отделение терапии, 1 - хирургии, 1 - реанимации, 1 - родильно-гинекологии, 1 детское отделение, 1 столовая и 2 операционных блока.

В текущем году в рамках государственных программ в районе проводятся масштабные работы по реконструкции здания поликлиники под детский сад в поселке Жалагаш, благоустройству центральной площади, освещению внутренних улиц, автомобильных дорог районного значения при въезде в населенный пункт Аксу, строительству дома школьников на 200 мест и школы искусств на 50 мест, текущему ремонту спортивной площадки в селе М. Шаменова, строительству средней школы №34 на 140 мест, капитальному ремонту здания средней школы №188 в селе Аккыр и т.д.

В завершение рабочей поездки глава региона Гульшара Абдыкаликова дала ряд поручений акиму района Асылбеку Шаменову по контролю эпидемиологической ситуации и качественному проведению инфраструктурных работ.

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