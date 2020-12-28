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16 человек заказали суши на дом и отравились в Атырауской области 

Сейчас по данному факту проводят проверку правоохранительные органы.

Фото : pixabay.com28 декабря 2020, 17:15

16 человек с пищевым отравлением были доставлены в Жылыойскую центральную районную больницу, передает zakon.kz.

27 декабря, в больницу поступило 10 кульсаринцев, а сегодня - 6. Их опросили и выяснилось, что все они заказывали суши с доставкой на дом в одном и том же городском кафе в период с 25 по 27 декабря, - сообщили "Ак Жайык" в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Состояние госпитализированных оценивается как "средней степени тяжести". Симптомы - диарея, повышенная температура, тошнота, рвота и общая слабость.

Сейчас по данному факту проводят проверку правоохранительные органы.


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