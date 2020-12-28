Срочника Шамсутдинова признали виновным в убийстве сослуживцев

25 октября 2019 года он открыл стрельбу во время сдачи караула.

В Чите присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.

Прокуроры настаивали на том, что снисхождения быть не должно.

25 октября 2019 года он открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.

В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что по приказу сержанта заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.

Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.

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