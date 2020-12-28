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Елбасы рассказали об экономических прогнозах

Назарбаев также был проинформирован о мерах по обеспечению финансовой стабильности.

Фото : сайт Елбасы28 декабря 2020, 17:34

Первый Президент Казахстана встретился с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены прогнозы развития экономики Казахстана в 2021 году, а также обзор экономической ситуации на мировых рынках в условиях пандемии.

Елбасы был проинформирован о мерах по обеспечению финансовой стабильности и реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста.

Председатель Национального банка рассказал о состоянии международных резервов Казахстана, предварительных результатах управления активами Национального фонда и Единого накопительного пенсионного фонда.


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