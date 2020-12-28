Елбасы рассказали об экономических прогнозах
Назарбаев также был проинформирован о мерах по обеспечению финансовой стабильности.
Фото : сайт Елбасы28 декабря 2020, 17:34
Первый Президент Казахстана встретился с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, сообщает zakon.kz.
По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены прогнозы развития экономики Казахстана в 2021 году, а также обзор экономической ситуации на мировых рынках в условиях пандемии.
Елбасы был проинформирован о мерах по обеспечению финансовой стабильности и реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста.
Председатель Национального банка рассказал о состоянии международных резервов Казахстана, предварительных результатах управления активами Национального фонда и Единого накопительного пенсионного фонда.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052441-b30ef0e702dc9d7752d36f109f388e12
Сейчас читают