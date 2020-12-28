Крупный пожар в селе Косшы тушили пожарные двух регионов

Причина пожара – устанавливается.

28 декабря 2020 года в 00 часов 22 минуты на пункт связи Пожарной части №22 с. Акмол Целиноградского района Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что в селе Косшы горит котельная, передает zakon.kz.

В 00 часов 23 минут к месту вызова были направлены пожарная автоцистерна ближайшего Пожарного поста №34 с. Кабанбай батыра (расстояние 18 км) и пожарная автоцистерна Пожарной части №22 с. Акмол (расстояние 45 км) ДЧС Акмолинской области, - сообщили в МЧС.

При этом были в пригородной зоне столицы были запрошены дополнительные силы и средства ДЧС Нур-Султана (расстояние 18 км).

По прибытию первого подразделения на место вызова в 00 часов 50 минут (через 27 минут) было установленно, что огнем полностью охвачены котельная и цех металлопластиковых и мебельных изделий, на общей площади 750 кв.м., - отметили в МЧС

В тушении пожара было задействовано 5 пожарных автоцистерн и 34 сотрудника противопожарной службы ДЧС города Нур-Султан и Акмолинской области.

Пожар локализован в 02.35 часов, ликвидирован в 04.20 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!