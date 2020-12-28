Елбасы дал ряд поручений Ермекбаеву
Министр обороны рассказал о развитии военной медицины.
Фото : elbasy.kz28 декабря 2020, 17:56
Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, сообщает zakon.kz.
По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву было доложено о результатах боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил по итогам 2020 года, а также принимаемых мерах по их совершенствованию.
Министр обороны также рассказал о развитии военной медицины и участии Вооруженных Сил в мероприятиях по противодействию пандемии COVID-19.
По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.
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