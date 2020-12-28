"Молоко Кызылжара": новая ферма появилась в СКО

В 2021 году начнется строительство еще 10 ферм.

Сегодня в Северо-Казахстанской области запущена молочная ферма ТОО "Қызылжар Сүт", сообщает zakon.kz.

В этом году руководство области поставило перед собой задачу - начать строительство 10 молочных ферм. По факту начали строить 11 ферм. Из них уже открыты 5 молочных комплексов.

На умной и цифровой ферме процессы автоматизированы, за счет этого увеличивается производительность труда. Объем инвестиций составил 3,3 млрд.тг. 35 североказахстанцев обеспечены круглогодичной постоянной работой.

Данная ферма будет производить 3,6 тыс тонн молока в год. Сейчас в нашей стране медицинская норма потребления молока на одного казахстанца составляет 340 литров в год. То есть, только одна ферма, произведя 3,6 тыс тонн, обеспечивает молоком более 10 тыс человек в год, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

В 2021 году начнется строительство еще 10 ферм. На эти проекты предусмотрены средства в бюджете 2021 года. В целом, запуск 21 фермы позволит ежегодно производить более 51 тысячи тонн молока

и трудоустроить 500 сельских жителей.

Также в регионе реализуются проекты мясного животноводства. В этом году вводится ферма на 1 тыс голов. Продолжается строительство двух откормочных площадок на 13 тысяч голов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!