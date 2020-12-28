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В пристоличном селе Акмолинской области провели широкополосный интернет

В поселке Косшы наблюдались перебои с интернетом.

Фото : УВП Акмолинская область28 декабря 2020, 18:47

Охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции заставила полностью изменить привычный образ жизни. Сейчас население по максимуму пользуется всеми онлайн – сервисами государственых органов, обучения, покупок и других. Соответственно цифровая жизнь требует и наиболее качественного доступа к интернету, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

В одном из пристоличных и динамично растущих сел региона установили 12 дополнительных базовых станции АО "Кселл" и ТОО "Картелл".

Напомним, в поселке Косшы наблюдались перебои с интернетом, что порождало определенные трудности по мнению жителей доступа школьников к онлайн-урокам, получению государственных и прочих услуг.

Базовые станции установлены по улицам Республика, на перекрестке улиц Нура и Кобыланды батыр, Желтоқсан, Улы Дала и Алаш, Богенбай батыра и Жанибек хана, Жамбыл Жабаева и Жанибек хана, Алаш и Желтоксан, Улы Дала и Абылай хана, улиц Туран и Желтоксан п. Косшы. Также операторами связи проводятся работы по увеличению количества сайтов, работающих по технологии 4G.

Своей радостью поделились жители в социальных сетях.

Хочу выразить благодарность всем причастным за то, что наконец в Косшы по крайней мере в моем районе появился 4 G. В современном мире без интернета никуда, стабильный скоростной интернет дарит массу возможностей. Спасибо!, - написал в местном популярном паблике пользователь Аян Қалиахмет.

Кроме того, запущены оптические сети в многоквартирном секторе села акционерным обществом "Казахтелеком". На данное время подключено 108 абонентов. К концу года будут подключены порядка 500 абонентов. На обслуживании находятся также ЖК "Алтын дала", "Алтын Орда", "Академия".


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