Туман накроет восемь регионов Казахстана
Вероятность шторма 90-95 %.
29 декабря в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %.
В Атырауской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 80-85%.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.
В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.
В Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается низовая метель.
Вероятность штормового предупреждения 85-90%.
В Костанайской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %
В Туркестанской области местами сохраняется туман. В Шымкенте временами сохраняется туман. В Туркестане декабря временами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95 %.
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