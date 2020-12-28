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Колпачок на шприце. Вакцинирование Сапарбаева обсуждают в Сети

Бердибек Машбекович чувствует себя хорошо, на какие-либо неприятные ощущения не жаловался.

Фото : пресс-служба акима области28 декабря 2020, 19:17

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев получил вакцину от коронавируса. Фотографию начали обсуждать пользователи Казнета - на шприце, якобы, был колпачок.

Заместитель руководителя аппарата акима области Канат Кульшманов в беседе с корреспондентом zakon.kz заявил, что Бердибек Машбекович чувствует себя хорошо, на какие-либо неприятные ощущения не жаловался.

Некоторым пользователям Сети померещился колпачок на шприце, которым делали прививку от коронавируса Бердибеку Сапарбаеву. Специально для них сделали фото-коллаж. Возможно найдутся и те, кто скажут что это фотошоп. Им готовы предоставить оригиналы фотографий. Если захотят могут провести экспертизу, - сообщил Кульшманов.

Обсуждаемый в Сети коллаж

На вопрос о вакцинировании других сотрудников акимата Канат Кульшманов ответил, что "это дело добровольное, так как идет третий этап клинических исследований".

Вместе с акимом вакцинацию прошел ректор Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Талгат Нургожин.


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