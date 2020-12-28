Кадыров: В Грозном уничтожены двое боевиков
Он приехал на место нападения.
Фото : tass.ru28 декабря 2020, 19:59
В Грозном уничтожены двое боевиков. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Террористы с ножами пытались завладеть оружием сотрудников полиции. Ответным огнем их убили. Пострадал один сотрудник правоохранительных органов, он в стабильном состоянии, - сказал он.
По словам Кадырова, личности бандитов уже установили. Ими оказались два брата — уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.
28 декабря в Грозном произошло нападение на сотрудников полиции.
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