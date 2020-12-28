Деньги обманутых дольщиков возвращают в Актау

Владелец товарищества, строившего ЖК, подозревается в мошенничестве в крупном размере. Он был заключен в изолятор временного содержания.

Средства дольщиков ТОО "Тастемир ЛТД", незаконно производивших строительно-монтажные работы без оформления соответствующих разрешительных документов на территории города, в настоящее время возвращаются, передает zakon.kz.

Ранее товарищество объявило о строительстве жилого комплекса "Гауһар тас", расположенного в 20 микрорайоне, и собрало средства около 500 дольщиков.

По поручению акима области Серикбая Трумова аким Актау Нурдаулет Килыбай провел встречу с дольщиками. Им были предложены несколько вариантов решения проблемы. По желанию жильцов был заключен договор с компанией "К7 групп", которая продолжит строительство ЖК.

В настоящее время шести вкладчикам возвращено по 500 тысяч тенге.

В 2019 году на приобретение квартиры в "Гауһар тас " я вложил 4,5 млн тенге. Цена казалась дешевой и выгодной. Сказали, что через 6 месяцев закончится. Мы поверили. Мы оказались в затруднительном положении, не смогли вернуть свои деньги. Конечно в этой ситуауии мы сами виноваты. Теперь вот благодаря акимату вопрос решен и компания "К7 групп" продолжит строительство. Я очень рада. Спасибо руководителям области. Я получила 500 тысяч тенге, - рассказала Азиза Аманкосова.

Один из вкладчиков Дастан Ордабаев вложил 7 млн тенге. В настоящее время он намерен приобрести квартиру и не желает возвращать деньги. Он не скрывает радости, что ситуация решилась до Нового года.

Акимат и компания "К7 групп" будут возвращать деньги тем кто желает, те кто хочет получить квартиру, получат жилье. Мы рады что нас услышали. Не совершайте нашу ошибку. Советую перед покупкой жилья, ознакомиться с документами, - говорит Дастан Ордабаев.

В настоящее время владелец товарищества "Тастемир ЛТД" подозревается в мошенничестве в крупном размере. Он был заключен в изолятор временного содержания.

В целом, Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства ведется постоянный мониторинг за соблюдением требований Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве" при реализации квартир, расположенных в незавершенных жилых домах, стоящихся на территории города.

В ходе проведенного мониторинга по выявленным нарушениям управлением строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области в 2020 году составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 320 КоАП РК по 24 объектам. Просим жителей не вестись на рекламу и не обманываться. На территории города Актау на сегодняшний день ведется строительство 61 многоквартирного жилого дома за счет собственных средств строительных компаний, - сказал руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Бекнур Балиулы.

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