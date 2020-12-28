Создатель игры Game of Thrones умер "из-за отравления"

Полиция определила главного подозреваемого.

39-летний магнат и основатель компании Yoozoo Линь Ци умер на Рождество. По данным Шанхайской полиции, он был отравлен, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Полиция Шанхая определила главного подозреваемого - его коллегу. Подробности его гибели не приводятся. По сообщениям местных СМИ, полиция задержала главу отдела кинопроизводства компании.

Ранее представители компании, в которой Ци был председателем и главным исполнительным директором, опубликовала собственное заявление. В нем говорилось, что Линь Ци попал в больницу с плохим самочувствием, но находится в стабильном состоянии.

Yoozoo разработала стратегию Game of Thrones: Winter Is Coming. Помимо этой стратегии, созданной на основе романа Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", компания является соиздателем хитовой игры Supercell Brawl Stars, которая была выпущена совместно с Tencent Holdings.

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