Обслуживающий персонал одного из министерств не получает пенсионные

В Нур-Султане скандалят сотрудники крупной компании системы Министерства обороны "Әскери құрылыс Астана". В последние девять месяцев уборщицам, дворникам и электрикам перестали начислять пенсионные. Об этом говорится в сюжете КТК, передает zakon.kz.

Начальники при этом никого не предупреждали, но 10% зарплаты исправно удерживали.

У нас зарплата всего 57-58 тысяч на руки. А в квитанции стоит, что удержано 6600. Но с марта этих денег в Пенсионный фонд не поступало. Я хотела купить дом, пошла в банк, но мне отказали, сказали: нет отчислений. Мне, оказывается, не идут пенсионные все эти девять месяцев. Всем в организациях дают премии и подарки – нам этого не надо. Дайте нам хотя бы свои деньги, - сказала Балкия Тургунбаева.

Сегодня Главное управление военной полиции осталось без должного клининга. Сотрудникам было не до уборки. Больше 70 человек пришло в офис к директору выяснять, где пенсионные деньги, а заодно потребовать декабрьскую зарплату, которую им обещали выдать до Нового года. Но в ответ сами услышали жалобы. Администрация сослалась на сложный период и пообещала начислить пенсионные позже – единым траншем. Но персонал ждать не согласился и пригрозил пожаловаться в прокуратуру.

В первую очередь – заработная плата, потом будем думать о пенсионных отчислениях и соцстраховании. Изначально, мы планировали, что до конца года – буквально месяц назад, – что до конца года поступит около 1,9 миллиарда тенге. Но 11 декабря нами было подписано дополнительное соглашение о снижении договора на 900 миллионов тенге, что создало нам дополнительные трудности, - отметил директор по финансовой деятельности ТОО "Әскери құрылыс Астана" Олжас Бекмагамбет.

Эту ситуацию прокомментировал подполковник Данияров Бауржан, начальник управления планирования Главного управления расквартирования войск ВС РК.

По его словам, рабочие являются сотрудниками АО "Әскери құрылыс", подведомственной организации Министерства обороны.

Данная организация выиграла конкурс на проведение ремонта объектов Министерства обороны в условиях равноправной конкуренции среди других субъектов бизнеса. Министерство обороны свои обязательства перед АО "Әскери құрылыс" выполнило, деньги за работу перечисляются в полном объеме и своевременно. Долгов у Министерства обороны перед АО "Әскери құрылыс" нет. По информации АО "Әскери құрылыс", выплаты работникам будут осуществлены в ближайшее время, - добавил Данияров.