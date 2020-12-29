Турция: стрельба в Карабахе является нарушением режима прекращения огня
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе.
Фото : unn.com29 декабря 2020, 06:39
Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с утверждением, что стрельба в Гадрутском районе является нарушением режима прекращения огня, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Нападения армянских элементов, отказавшихся сложить оружие и отступить в Нагорном Карабахе, на вооруженные силы Азербайджана являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, - утверждается в распространенном коммюнике.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе. При этом, по данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
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