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Турция: стрельба в Карабахе является нарушением режима прекращения огня

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе.

Фото : unn.com29 декабря 2020, 06:39

Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с утверждением, что стрельба в Гадрутском районе является нарушением режима прекращения огня, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нападения армянских элементов, отказавшихся сложить оружие и отступить в Нагорном Карабахе, на вооруженные силы Азербайджана являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, - утверждается в распространенном коммюнике.

Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе. При этом, по данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.


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