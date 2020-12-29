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Байден: Пентагон препятствует передаче власти в США

Пентагон опроверг слова Байдена.

Фото : zakon.kz.29 декабря 2020, 08:41

Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В некоторых ведомствах нам шли навстречу, но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия, — заявил политик.

Байден добавил, что многие ведомства, которые имеют первостепенное значение для безопасности, «понесли серьезный урон» за время действующей администрации.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер опроверг слова Джо Байдена.

По его словам, ведомство предпринимает все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий новой администрации. Миллер отметил, что Пентагон продолжает планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода.

Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций, — сказал Миллер.


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