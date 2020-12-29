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185 человек погибли на предприятиях Казахстана с начала года

Производственные травмы получили свыше тысячи работников.

Фото : inbusiness.kz29 декабря 2020, 09:45

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании правительства рассказал о ситуации с производственным травматизмом в стране, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, за последние три года производственный травматизм снижен на 15%, положительная динамика сохраняется.

Вместе с тем, по итогам 11 месяцев текущего года на предприятиях республики пострадало 1 тысяча 300 человек, со смертельным исходом из них 185 человек. Рост производственного травматизма наблюдается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, - перечислил Нурымбетов.

Он добавил, что по требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований, в правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел.

Комплексные меры по снижению численности работников, пострадавших на производстве, также занятых во вредных условиях труда, реализуются в рамках утвержденной правительством дорожной карты на 2019-2023 годы, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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