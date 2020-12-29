PISA-2022: какие изменения помогут Казахстану подняться в рейтинге стран?

Основная задача – в мировом рейтинге PISA поднять показатели с 69 места на 30.

PISA (Programme for International Student Assessment) оценивает качество образования страны в глобальном рейтинге. PISA как международная программа оценивания знаний выявляет, насколько ученики способны применить полученные знания в жизни. Данное оценивание проводится раз в три года. На последнем оценивании, в 2018 году, Казахстан был 69 среди 77 стран.

По этому поводу мы взяли интервью у директора команды BilimLand Рауана Кенжеханұлы: "PISA и "глобальный гражданин" в настоящее время воспринимаются как одно целое. По этой причине количество стран-участников международного исследования заметно растет с каждым годом (по данным ОЭСР, в первый год участвовало 43 страны, в предстоящем цикле ожидается участие около 86 стран). Страны заинтересованы в том, чтобы понять, насколько действующая национальная система образования и принятые стратегии в каждой отдельно взятой стране способствуют научно-технологическому прорыву в ближайшем будущем, общей стабильности и благосостоянию общества в перспективе.

Детальный анализ данных, полученных на основе широкомасштабного сравнительного исследования за проведенные с 2000 года 7 циклов оценивания (с 2018 тестирование PISA проходит только на основе компьютера), позволил исследователям сформулировать выводы и выработать пошаговые действия и рекомендации. А именно, полученные результаты способствовали формированию понимания того, что необходимо изменить подход к обучению самим ученикам и, разумеется, средствам и методике обучения.

Какие изменения в казахстанской системе образования действительно могут улучшить результаты PISA 2018 года? В первую очередь возлагаются большие надежды на внедренную программу обновленного содержания. В этом году переход на дистанционное обучение в стране в связи с эпидемиологическими условиями ускорил внедрение обновленного содержания на базе нашей виртуальной школы OnlineMektep, которая является частью платформы bilimland.kz.

За короткое время наша команда подготовила виртуальную школу OnlineMektep, контент которой был разработан совместно с "Назарбаев интеллектуальными школами" (НИШ). В свое время обновленное содержание, предполагающее внедрение новых общеобразовательных стандартов, было разработано именно НИШ совместно с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина. В этом же году завершается поэтапная широкомасштабная подготовка педагогических кадров для реализации обновленной образовательной программы.

Для успешной подготовки к PISA важно обеспечить школы компьютерами и Интернетом, для чего в этом году правительство страны приобрело порядка 500 тысяч компьютеров и планшетов для учащихся и учителей. Дополнительно обеспечивается доступность к цифровым образовательным ресурсам, что также может помочь лучше подготовиться к PISA. Достаточно ли всего этого? Мы считаем, что подготовка к PISA должна быть более нацеленной и системной, как к таким популярным языковым тестам, как TOEFL и IELTS. В связи с этим мы разработали специальный портал pisa.kz, предназначенный для педагогических работников для понимания основных подходов и оценки функциональной грамотности учащихся – ключевого объекта международного сравнительного исследования PISA. На портале pisa.kz предлагается готовый курс-практикум, который состоит из видеообъяснений, разъясняющих характеристику заданий, и сами задания с ответами для самостоятельной работы учеников. Портал рекомендуется к использованию педагогическими работниками и учащимися, администрацией школы для организации внутришкольного мониторинга функциональной грамотности учащихся и методическими кабинетами областей и районов. Курс также может быть использован предметниками для проведения уроков или во внеурочной деятельности.

Дополнительно, содержание pisa.kz предусматривает инновационное направление исследования. Следует отдельно отметить появление новых областей в инновационном направлении, таких как Глобальные компетенции, Креативное мышление, Обучение в цифровом мире, Иностранный язык. PISA шагает в ногу с велением времени, динамично развивается с тенденциями современности для подготовки граждан 21 века. Технологии и знания играют важную роль для создания продуктивного информационного общества (Knowledge society) и привносят свои коррективы в развитие и функциональной грамотности.

На сегодняшний день наша основная задача – подготовить учащихся к PISA и поднять показатели Казахстана с 69 места на 30 в мировом рейтинге. Для этого команда BilimLand приглашает все заинтересованные стороны – методические кабинеты и школы – работать вместе на обеспечение тесной связи между теоретическими и практическими знаниями для решения "реальных" жизненных задач, в результате чего дети смогут применять приобретенные знания и навыки в жизни.

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