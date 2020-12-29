Умер "самый толстый малыш в мире"

Рекордсмен Книги рекордов Гинесса скончался на 22-м году жизни.

Кабардинский богатырь Джамбулат Хатохов, известный более как "самый толстый малыш на планете" скончался в Нальчике, сообщает zakon.kz.

О смерти Джамбулата Хатохова в своем аккаунте в Instagram сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов @big_hatoho, - написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Губжев Бетал (@gubzhev_betal)

Как отмечает "Комсомольская правда", Джамбулат Хатохов прославился в 2003 году, когда попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный в мире ребенок. В два года он весил 34 килограмма, а в девять лет - около 147. Британский специалист по ожирению Иэн Кэмпбелл уверял, что скелет 9-летнего мальчика соответствует 15-летнему подростку.

В 17 лет его вес уже составлял 230 килограмм. Джамбулат говорил, что перед совершеннолетием он задумался о похудении. Доктора не могли помочь парню. Вместе с тренером Юсифом Нуруллаевым добился первых результатов - к 18-летию он сбросил 54 килограмма и стал весить 176.

Я ем много белковой пищи, мяса, а это обходится довольно дорого, ведь цены на мясо высокие, а ем я много. [...] Тренер буквально следил за каждой порцией еды, которую я собирался съесть. Я фотографировал на телефон свою тарелку перед едой и отправлял Юсифу. Если я забывал это сделать, значит, он считал, что я съел больше, чем разрешено, и сильнее нагружал меня на тренировке. Это очень дисциплинировало, - говорил он.

Джамбулат Хатохов в 9 и 19 лет

Джамбулат был первым сумоистом Кабардино-Балкарии. В последние годы он судил региональные турниры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!