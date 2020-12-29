Курс доллара продолжил рост
Доллар подорожал на 0,76 тенге.
Фото : rg.ru29 декабря 2020, 11:17
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,46 тенге, рост составил 0,76 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420-421,5 тенге, евро – 514-516,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,71 тенге.
Между тем мировые цены на нефть показали небольшой рост на торгах.
Так, февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,52%, составив $47,87 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,47% — до $51,14 за баррель.
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