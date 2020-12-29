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Методист детсада заставляла преподавателя подписываться на газеты

Подписка педагогов на газеты и журналы должна осуществляться только на добровольной основе.

Фото : ИноСМИ29 декабря 2020, 11:18

В Туркестанской области методист детского сада наказана за принуждение педагога к подписке на газеты, сообщает zakon.kz.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области рассмотрел административное дело по жалобе воспитателя детского сада "Қарлығаш" села Састобе Тюлькубасского района.

В отношении методиста детского сада "Қарлығаш" возбуждены два административных дела по п. 7-3 и п. 7-6 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях: о принудительной подписке на газеты и несоблюдении педагогической этики. В соответствии с законодательством РК на методиста наложена административная ответственность в виде предупреждения и штраф в размере 30 МРП. Это результат предварительного рассмотрения, – прокомментировала председатель КОКСОН МОН РК Гулзат Кобенова.

Подписка педагогов на газеты и журналы должна осуществляться только на добровольной основе. Принуждать к подписке запрещено. В случае нарушения их прав и интересов учителя могут обратиться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования.


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