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Восемь жителей Германии ошибочно получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Они являются работниками дома престарелых.

Фото : share.america.gov29 декабря 2020, 11:23

На севере Германии восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, инцидент произошел в учреждении Штральзунда.

Семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Четверых из них с симптомами гриппа затем в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения, - отметил глава администрации района Передняя Померания - Рюген Штефан Керт.

Всего в Германии создано 442 прививочных центра, кроме того, препарат раздают мобильным группам, которые делают прививки в больницах, домах престарелых и инвалидов.

Вакцинация от коронавируса в Европе стартовала 27 декабря.


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