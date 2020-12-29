Депутат просит вернуть традиционное обучение в селах Казахстана

Также он предлагает создать на базе Министерства образования и науки два ведомства.

Фото : inbusiness.kz

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Мурат Бахтиярулы высказал ряд предложений касательно сферы среднего и высшего образования, передает корреспондент zakon.kz. Как отметил сенатор Мурат Бахтиярулы, основной причиной коррупции становится большое количество подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих сферу образования и науки. Мировая пандемия также стала серьезным ударом образованию. Другие страны, Россия, Китай, Германия, Англия и так далее в основном обучаются в учебных заведениях традиционным путем. К примеру, в городе Байконыр учащиеся всех классов семи российских школ обучаются в полноценной традиционной форме, а учащиеся казахстанских школ обучаются дистанционно. Как это понимать? Очевидно, что детям, не получившим образование в течение двух семестров будет сложно восстановить свое образование, особенно в сельских школах, а качество образования будет задерживаться на несколько лет, - сказал он. Поэтому, по его словам, нужно вернуть учеников сел и районов страны к традиционному формату обучения. Также предложения депутата коснулись и сферы высшего образования. В стране есть люди, которые десятилетиями работают ректорами. Я не думаю, что это правильно в рыночную эпоху. Нам необходимо внедрить принцип, согласно которому ректоров в вуз назначают не менее чем на четыре года, и чтобы они не могли занимать должности ректора более двух сроков. На мой взгляд, лучше децентрализовать национальные университет, управляя региональным университетом, который готовит специалистов по социально-экономическому развитию всех регионов на базе попечительского совета, - указал сенатор. В заключение Бахтиярулы отметил, что система среднего образования очень сложна, она играет неоценимую роль в развития страны. Министерство образования и науки занимается всеми проблемами системы непрерывного образования, от детского сада до послевузовского образования. Это очень большая нагрузка. Оно охватывает половину населения страны. Такой нагрузки нет ни в одном другом министерстве. Поэтому я думаю, что пора создать на базе Министерства образования и науки два министерства: Министерство образования и Министерство высшего образования и науки без увеличения штатной численности, - резюмировал он. Оксана Скибан, Нур-Султан

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