Ашимбаев подвел итоги уходящего года и поставил задачи на 2021

В следующем году начнут разработку нового социального кодекса, заявил спикер палаты.

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев подвел итоги работы палаты за 2020 год и поставил задачи на 2021, передает корреспондент zakon.kz.

Всего в этом году в Парламенте было принято 110 законов, около 30 из которых были инициированы депутатами.

Были приняты законы, направленные на реализацию послания Президента, преодоление последствий пандемии, восстановление экономического роста. Приоритетными стали вопросы по улучшению качества жизни населения, защиты прав человека, совершенствование сфер здравоохранения и образования. Сенаторы также акцентировали внимание на поддержку малого и среднего бизнеса, защиту окружающей среды и борьбу с коррупцией. В стране также принят пакет законов, направленный на укрепление демократического процесса, - сказал Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

Он отметил, что в этом году Парламентом также были приняты "Экологический кодекс", кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и "Административный процедурно-процессуальный кодекс".

Кроме того, в этом году конкретные изменения и дополнения были внесены в "Налоговый кодекс". Поправки предусматривают выполнение задач, поставленных главой государства в Послании. Соответствующие изменения и дополнения внесены в "Бюджетный кодекс". Данный закон обеспечит устойчивость бюджетного планирования и экономное расходование средств. (…) В целом в уходящем году проделана масштабная работа, поэтому, коллеги, выражаю вам огромную благодарность, - добавил спикер Сената.

По его словам, в следующем году перед Парламентом стоят важные задачи.

Как вам известно, глава государства уделяет приоритетное внимание социальной сфере. В этой связи в настоящее время разрабатывается новый социальный кодекс. По инициативе группы депутатов Сената готовится проект закона о социальном предпринимательстве. На повестке дня также вопросы пандемии и обеспечения экономического роста. Они всегда будут на повестке, - рассказал Ашимбаев.

Председатель палаты напомнил, что 2021 год очень ответственный и особенный для общественно-политической и духовной жизни Казахстана. 10 января состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Также все казахстанцы будут отмечать знаменательную дату - 30-летие Независимости. А в январе исполнится 25 лет со дня открытия первой сессии двухпалатного Парламента.

Перед нами много работы. Желаю вам успехов и удачи в их реализации. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть следующий год будет добрым для нашей страны. Пусть в новом году наши семьи будут счастливы, - заключил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!