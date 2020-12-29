Две области остаются в "красной" зоне по коронавирусу
Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.
Фото : cdnimg.rg.ru29 декабря 2020, 12:12
Атырауская и Костанайская области по-прежнему находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 декабря, Акмолинская и Павлодарская области перешли в "желтую" зону.
⠀
Также там находятся: Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052525-7eca666837b247e73d5780fe9458b646
Сейчас читают