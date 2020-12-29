Суд удовлетворил четвертый иск к авиакомпании Bek Air по возврату денег за билеты

В связи с тем, что жалобы от потребителей поступают в Комитет до сих пор, будет подан еще один - пятый иск в суд.

Турксибский районный суд г. Алматы 28 декабря 2020 года удовлетворил четвертый иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК к АО "Бек Эйр" по возврату денег 153 казахстанцам на 9,3 млн тенге, передает zakon.kz.

Таким образом, в результате принятых Комитетом мер в судебном порядке защищены права 1678 человек. Авиакомпании "Бек Эйр" подлежит вернуть потребителям 103,3 млн тенге, - говорится на сайте комитета.

При этом отмечается, что в связи с тем, что жалобы от потребителей поступают в Комитет до сих пор, будет подан еще один - пятый иск в суд.

В ведомстве напомнили, что первые два иска к АО "Бек Эйр" уже вступили в законную силу.

Третий иск будет рассмотрен апелляционной коллегией по гражданским делам г. Алматы.

Крушение самолета Bek Air произошло рано утром 27 декабря 2019 года. Самолет упал недалеко от алматинского аэропорта и врезался в жилой дом. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии погибли 12 человек.

После проведенного расследования причин аварии Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО "Bek Air" и она не смогла осуществлять полеты, при этом билеты уже были проданы на различные авиарейсы.

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