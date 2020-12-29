15 новогодних традиций нашего детства

Которые у молодежи вызывают недоумение.

Новый год — это единственный праздник, который отмечает большинство жителей планеты. Некоторые обычаи празднования новое поколение с восторгом перенимает от родителей: мандарины, любимые блюда на столе, обмен подарками. Другие неписаные правила постепенно отходят в прошлое, сообщает zakon.kz.

В AdMe.ru вспомнили новогодние традиции, которых по-прежнему придерживается старшее поколение.

Приглашать соседа на роль Деда Мороза

Лет 30 назад на роль Деда Мороза часто приглашали не совсем подходящих для этого дела людей вроде соседей или сами родители пытались справиться с этой ролью. Детей заставляли учить стихи, а после вручения подарка Дед Мороз шел на кухню и праздновал с взрослыми. Сейчас родители обращаются к профессиональным организаторам праздников.

Покупать и наряжать живую елку в последний момент 31 декабря

Раньше елочных базаров было гораздо меньше, и иногда елку приходилось "доставать" перед самым праздником. Теперь появилось много качественных искусственных елок, которые служат многие годы. С каждым годом продажи живых елок падают. Во многих квартирах и почти во всех магазинах украшают елку уже в начале декабря. С такой елкой не нужно волноваться, что она засохнет и осыплется к празднику.

Не выбрасывать елку несколько месяцев после Нового года

Существует масса анекдотов про то, как вынос елки затягивается на месяцы после окончания праздника. Сейчас есть много других способов украсить квартиру, поэтому елки уже не задерживаются так долго.

Класть в одну порцию праздничного угощения сюрприз на счастье

Чтобы добавить волшебства и разнообразить новогоднюю программу, в некоторых семьях в еду прятали сюрпризы с пожеланиями на следующий год. Сейчас вместо этого легко приобрести конфеты и печенье с предсказаниями, а интернете найти инструкцию, как его приготовить самим.

Зажигать бенгальские огни внутри квартиры

Раньше бенгальские огни зажигали прямо дома, теперь чаще всего это делают на свежем воздухе. У наших бабушек и мам выбор пиротехники был небольшой, а сейчас можно найти петарды на любой вкус.

Загадывать желания, следуя необычным поверьям и приметам

Раньше одним из праздничных развлечений было гадание и загадывание желаний. Сейчас у молодежи гораздо больше вариантов развлечений, поэтому такая традиция уходит в прошлое.

Потратить сутки на приготовление новогодних блюд

Наши мамы и бабушки тратили много часов на подготовку новогоднего стола, нарезая оливье, селедку под шубой и другие знаковые лакомства. Сейчас молодежь иногда отказывается от традиционного новогоднего стола, заказывая готовую еду.

Готовить сладкие подарки на Новый год

Несколько десятилетий назад кондитерские магазины не отличались богатством выбора. Сладости не были так доступны, и для многих они ассоциировались только с праздниками. Сейчас конфеты есть в любом магазине, поэтому их дарят в основном на утренниках.

Делать самим новогодние костюмы

Во времена наших родителей купить готовые костюмы на праздник было очень сложно. Поэтому приходилось делать их самостоятельно из подручных материалов. Сейчас существуют специализированные магазины по продаже и аренде костюмов.

Создавать самим новогодние украшения и игрушки

Сейчас в подготовку к главному празднику входит штурм торговых центров или заказ новогодних товаров с доставкой. А раньше декор делали на уроках труда или семейными вечерами.

Дарить самодельные подарки

Раньше выбрать подарки было не так просто, в магазинах еще не было переизбытка товаров, и, соответственно, возможности найти нужную вещь в любой точке планеты тоже не было. Сейчас при наличии интернет-магазинов и невероятно широкого выбора вариантов подарка популярность самодельных сходит на нет.

Смотреть всю новогоднюю ночь телевизор

Раньше всей семьей собирались вместе и, нарядившись, смотрели до утра праздничные концерты, например "Голубой огонек", сидя за столом. Теперь многие молодые выбирают другие сценарии: катаются на лыжах, путешествуют или просто ложатся спать сразу после полуночи.

Доставать хрусталь раз в год

В наши дни посуда на любой вкус доступна в любом уголке страны благодаря онлайн-магазинам. А мода на скандинавский стиль из IKEA отбросила прежнюю роскошь хрусталя и богемского стекла на второй план. Молодежь предпочитает простоту и удобство и недоумевает, зачем до сих пор хранить хрусталь в серванте.

Беречь деликатесы к Новому году

Во времена наших мам и бабушек фрукты, за исключением мандаринов, было сложно найти зимой. Поэтому особенным угощением на новогоднем столе были консервированные ананасы. Родители старались достать к празднику икру — с ней делали бутерброды. Сейчас меню праздничного стола зависит больше от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Отправлять новогодние открытки

Раньше накануне праздников почта была завалена телеграммами и открытками. Открытки печатались без готового текста, они подписывались от руки каждому индивидуально. Последние годы их заменяют электронные сообщения и открытки в мессенджерах — одинаковые всем подряд.

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