Казахстанцам рекомендуют курить кыст-аль-хинди

Такой способ лечения от простуды не доказан и может быть опасным.

Казахстанцы делятся в Интернете советами по лечению простуды, сообщает zakon.kz.

Пользователи рекомендуют курить порошок редкого растения — кыст-аль-хинди, используемого в нетрадиционной медицине.

Кыст-аль-хинди стало особенно популярным среди казахстанцев в начале пандемии, весной 2020 года.

Корень растения массово курили для профилактики COVID-19. Однако медики к подобным мерам отнеслись скептически, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Кроме того, советчики уверены, что растение помогает сбросить и набрать вес, излечить бесплодие, избавить организм от паразитов всех видов и даже успешно борется с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на массу сайтов, рекламирующих порошки, масла и капсулы, сделанные из кыст-аль-хинди, в Сети очень мало информации о доказанной эффективности растения.

Доказательств того, что курение растертого в порошок корня растения способно излечить вирусные заболевания, нет. В Сети нет упоминаний и о противопоказаниях, кроме "индивидуальной непереносимости".

На сайте отмечено, что курение кыст-аль-хинди, как и других растений, не имеет доказанной эффективности в борьбе с простудными или иными заболеваниями. Потенциально такое лечение может быть небезопасно. Кроме того, под видом кыст-аль-хинди зачастую продают другие, похожие на него растения.

Кыст-аль-хинди, или costus speciosus, — вид кактуса, корни которого используются в качестве лекарственного средства в восточной медицине. Считается, что растение обладает антисептическими свойствами.

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