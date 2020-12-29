Алматы лидирует по числу смертей от COVID-19 за неделю

19 человек умерли за неделю в Алматы.

Фото : gazeta.ru

В Казахстане зарегистрировано 66 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. Данную цифру озвучили в Минздраве. По данным ведомства, с 21.12.2020 – 27.12.2020 умерли 66 человек: ◾️ в городе Алматы - 19; ◾️ в городе Нур-Султан - 9; ◾️ в Западно-Казахстанской области - 9; ◾️ в Павлодарской области - 8; ◾️ в Атырауской области - 5; ◾️ в Алматинской области - 4; ◾️ в Восточно-Казахстанской области - 4; ◾️ в Костанайской области - 3; ◾️ в Акмолинской области - 2; ◾️ в Карагандинской области - 1; ◾️ в Актюбинской области - 1; ◾️ в Жамбылской области - 1. Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 262 случая с летальным исходом, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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