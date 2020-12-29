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Алматы лидирует по числу смертей от COVID-19 за неделю

19 человек умерли за неделю в Алматы.

Фото : gazeta.ru29 декабря 2020, 15:37

В Казахстане зарегистрировано 66 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Данную цифру озвучили в Минздраве.

По данным ведомства, с 21.12.2020 – 27.12.2020 умерли 66 человек:

◾️ в городе Алматы - 19;

◾️ в городе Нур-Султан - 9;

◾️ в Западно-Казахстанской области - 9;

◾️ в Павлодарской области - 8;

◾️ в Атырауской области - 5;

◾️ в Алматинской области - 4;

◾️ в Восточно-Казахстанской области - 4;

◾️ в Костанайской области - 3;

◾️ в Акмолинской области - 2;

◾️ в Карагандинской области - 1;

◾️ в Актюбинской области - 1;

◾️ в Жамбылской области - 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 262 случая с летальным исходом, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.


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