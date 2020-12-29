Совминка загорелась в Алматы

На месте работают пожарные.

В Алматы загорелась кровля здания Центральной клинической больницы Управления делами Президента, сообщает zakon.kz.

Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, ул. Панфилова, 139 с места вызова происходит горение кровли 3-х этажного здания, - сообщили в ДЧС города.

На месте находится оперативная группа ДЧС. Из здания эвакуировали людей.

На месте создано 3-боевых участка тушения. Произведена эвакуация людей из здания. Поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.Имеется локализация в юго-восточной стороне кровли здания. Обеспечена бесперебойная подача водоснабжения, - сообщили в ведомстве.

Как сообщил Вр.и.о начальника ДЧС Ерлан Алибеков, в 15.59 в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям г.Алматы поступило сообщение о возгорании кровли здания на территории Центральной клинической больницы.

Через 4 минуты первые пожарные подразделения были уже на месте. По прибытию было установлено, что действительно горит кровля 3-этажного здания. Незамедлительно были поданы на тушение и защиту кровли здания. Пожар был локализован на площади 60 кв. метров. Не дано дальнейшее его распространение по всей кровле, площадь всей кровли ориентировочно составляет 3 тысячи кв. метров, - рассказал он.

Пожар ликвидирован в 16-48. Было эвакуировано 23 человека. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На пожаре было задействовано 18 единиц техники, 60 сотрудников ДЧС.

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