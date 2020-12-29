374 международных наблюдателя аккредитовано в ЦИК на выборы в Мажилис

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершается в 18.00 часов 4 января 2021 года.

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии РК прошло 29 декабря, на котором было рассмотрено несколько вопросов, в частности, как работает онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, рассмотрение обращений на этапе предвыборной агитации, об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств, передает zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, каждый гражданин может проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе.

С 26 декабря казахстанцы могут ознакомиться со списками избирателей в помещениях соответствующих избирательных комиссий, а также проверить правильность внесенных в них данных об избирателях.

Для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке необходима его регистрация по месту жительства на территории этого избирательного участка. Учитывая, что с 1 ноября 2019 года государственная услуга по предоставлению адресной справки отменена, Центральной избирательной комиссией совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, проработан вопрос реализации на портале «электронного правительства» онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, - сказал Петров.

Так, на 4 071 избирательном участке членам избирательных комиссий будет организован доступ через портал E-gov к информации о месте регистрации граждан.

В случае не обнаружения гражданина в списке избирателей, член участковой избирательной комиссии, на основании письменного заявления гражданина, обеспечивает через онлайн-сервис проверку сведений о регистрации по месту жительства заявителя.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка, участковая избирательная комиссия принимает решение о включении его в список избирателей.

В случае не подтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка, участковая избирательная комиссия принимает мотивированное решение об отказе включения в список избирателей и выдает заявителю его копию.

Также на заседании отмечалось, что с 22 октября по 28 декабря 2020 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 11 юридических лиц РК. После рассмотрения документов выяснилось, что всем требованиям соответствуют 10 из них.

В свою очередь член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что по состоянию на 29 декабря 2020 года от министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 98 наблюдателей от 7 международных организаций и 11 иностранных государств.

От семи международных организаций на аккредитацию вынесены 72 наблюдателя, в том числе: Миссия наблюдателей от СНГ – 29 наблюдателей; Межпарламентская Ассамблея СНГ – 19 наблюдателей; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7 наблюдателей; Парламентская Ассамблея ОДКБ – 6 наблюдателей; Ограниченная Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 1 наблюдатель; Миссия наблюдателей от ШОС – 1 наблюдатель; Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств - 9 наблюдателей.

От 11 иностранных государств на аккредитацию представлены 26 кандидатур, в том числе: от пяти иностранных государств – по 1 наблюдателю (Венгрия, Испания, Палестина, Польша, Чехия); от трех иностранных государств - по 2 наблюдателя; (Италия, Франция, Эстония); от Украины – 4 наблюдателя; Германия – 5 наблюдателей; Бельгия – 6 наблюдателей.

Итого с начала избирательной кампании аккредитовано 374 наблюдателя от 9 международных организаций (МПА СНГ - 48; ИК СНГ - 177; ОИС - 4 БДИПЧ/ОБСЕ – 39; ПА ОБСЕ – 9; ШОС – 15; ССТГ – 7; ПА ОДКБ – 6; ТюркПА – 9 и 26-ти иностранных государств (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, РФ, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина).

В Центризбиркоме напомнили, что согласно закону о выборах, аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершается в 18 часов по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть в 18.00 ч. 4 января 2021 года. В этой связи, по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

Также на заседании ЦИК обсудили постановление главного государственного санврача по поводу новых ограничений для недопущения распространения коронавируса и о необходимости принять соответствующие меры в день голосования.

Как отметил Ерлан Киясов на заседании при прибытии на избирательный участок всем необходимо соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток.

Кроме того, необходимо:

- использовать санитайзеры с антисептическим средством для дезинфекции рук, установленные на избирательном участке;

- соблюдать социальное дистанцирование – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

- избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта;

- использовать личные авторучки.

В регионах, которые находятся в красной и желтой зонах по темпам распространения COVID-19, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели в день голосования, не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов, должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР-теста. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на избирательный участок допущены не будут.

В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, в день голосования все участники избирательного процесса должны соблюдать требования по обеспечению мер санитарной безопасности, установленные главными санитарными врачами соответствующих регионов.

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