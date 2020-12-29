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До 39 градусов похолодает в Казахстане 

В связи с морозами в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Фото : pxhere.com29 декабря 2020, 16:55

По данным РГП "Казгидромет" в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области 30 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 27-32 мороза, ночью 31 декабря-01 января 30-35, местами 38 мороза.
В Акмолинской, Павлодарской областях 31 декабря-1 января ожидается резкое понижение температуры воздуха 30-35, на севере области 38 мороза.
В Карагандинской области 31 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30, местами 35 мороза, 01 января 30-35, местами 39 мороза.
В Восточно-Казахстанской области 1 января ожидается понижение температуры воздуха до 31-36, местами 39 мороза.

Вероятность штормового предупреждения 95-100%.


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