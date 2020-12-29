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Елбасы поблагодарил Сапарбаева

Также Назарбаев был проинформирован о работе по привлечению инвестиций в регион.

Фото : avesta-news.kz29 декабря 2020, 17:01

Нурсултан Назарбаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, во время встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о социально-экономическом развитии региона и предпринимаемых мерах по поддержке граждан в условиях пандемии.

Первый Президент Казахстана выразил благодарность Б.Сапарбаеву за поддержку инициативы "Қамқорлық" и открытие реабилитационного центра на базе областной многопрофильной детской больницы.

Также Нурсултан Назарбаев был проинформирован о работе по привлечению инвестиций в регион. Согласно представленным данным, до конца текущего года в Жамбылскую область будет привлечено порядка 368 миллиардов тенге инвестиций.


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