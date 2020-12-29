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Токаев: В Казахстане будет проведена масштабная работа

Программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены.

Фото : Акорда29 декабря 2020, 17:09

Президент принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован об основных итогах законотворческой деятельности Верхней Палаты в текущем году.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о принятии ряда законов, направленных на обеспечение реализации вопросов, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана. В частности, приняты законы об "Экологическом кодексе", "О техническом регулировании", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

По словам Маулена Ашимбаева, все эти законы направлены на социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения.

Президент отметил, что программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены в дальнейшем, а также будет проведена масштабная работа и по другим отраслям. Касым-Жомарт Токаев поручил Сенату законодательно обеспечить реализацию данных направлений.


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