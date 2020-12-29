Nur Otan в Жетысу: Построим 120 тысяч квартир в регионе

В ходе поездки в Алматинскую область Бауыржан Байбек также провел личный прием граждан.

Республиканский предвыборный штаб "Nur Otan" продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня представители правящей партии прибыли в Алматинскую область.



Так, на встрече с коллективом предприятия по производству электротехнической продукции "Инфраэнерго" были обсуждены основные приоритеты региональной предвыборной программы партии.

В ближайшие 5 лет "Nur Otan"-ом планируется создать в регионе более 134 тысяч рабочих мест, решить проблему трехсменного обучения за счет строительства 80 новых школ, обеспечить качественной питьевой водой 190 тысяч жителей из 120 сел, построить 72 объекта здравоохранения, а также более 120 тысяч квартир и многое другое.

В этот же день члены предвыборного штаба встретились с представителями СМИ, қандастар-соотечественниками, молодежью и др.

В ходе поездки в Алматинскую область первый зампред партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек также провел личный прием граждан.

Так, Назерке Абдыхалыкова обратилась по вопросу строительства поликлиники в Райымбекском районе, многодетная мама Загира Алимходжаева из села Шонжы попросила увеличить количество строящегося арендного жилья, Амангелды Шарипкулов передал просьбу жителей села Айтей решить проблему с электроснабжением и др. Данные вопросы будут решены в рамках предвыборных обещаний нуротановцев.

Как сказал Елбасы, Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, постоянный диалог с гражданами - главный источник неиссякаемой народной поддержки "Nur Otan"-а. С начала агитационного периода в наши общественные приемные поступило более 56 тысяч обращений, в том числе порядка 20 тысяч предложений и наказов от избирателей. Кандидатами и доверенными лицами проведено 7,3 тысяч приемов. Все обращения и наказы будут взяты на особый партийный контроль, - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии.

По информации пресс-службы, наиболее актуальные вопросы, которые волнуют сегодня граждан: социальное обеспечение – 22%, ЖКХ – 17%, выделение жилья и земельных участков – 12%, трудоустройство и трудовые споры – 8%, здравоохранение – 6%, образование – 5% и т.д.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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