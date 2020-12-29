Назначена гендиректор Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды

С 2019 года Жанат Самат была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жанат Самат назначена генеральным директором РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при министерстве Экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает zakon.kz.

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области. Затем в разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.

В 2005-2006 гг. - консультант-аудитор в аудиторской компании ТОО "Салық консалтинг", город Алматы.

В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, в 2009 году – директором ГКП на праве хозяйственного ведения "Центра координации проектов жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

С 2010 по 2012 годы занимала позиции управляющего директора-руководителя аппарата, а затем заместителя Председателя Правления АО "НК "СПК "Каспий".

С 2014 по 2016 годы работала Председателем Правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорда.

С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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