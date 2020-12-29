Слова Жириновского о преемниках Путина прокомментировали в Кремле

Песков отметил, что лидер ЛДПР "обладает богатейшим политическим опытом" и, вероятно, его рейтинги "на чем-то основываются".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках Владимира Путина заявил, что рассуждения на эту тему чаще всего "ничем не подкреплены", сообщает zakon.kz.

Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены, — приводит слова представителя Кремля портал "Известия".

Он не стал комментировать прогнозы Жириновского, но отметил, что лидер ЛДПР "обладает богатейшим политическим опытом" и, вероятно, его рейтинги "на чем-то основываются", предположил Песков.

27 декабря Жириновский в эфире канала "Россия 1" перечислил политиков, которые, по его мнению, могут быть преемниками Владимира Путина. В их числе он назвал премьер-министра Михаила Мишустина и бывшего президента Дмитрия Медведева, председателей Госдумы и Совета федерации Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко, главу Минобороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Позднее в эфире радио "Говорит Москва" он дополнил список председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.

Глава РФ неоднократно говорил, что это решение предстоит принимать народу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!