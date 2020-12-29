Группа черных риэлторов действовала в Павлодаре в течение 10 лет

Они получили сроки от 4 до 8 лет лишения свободы.

За квартирное мошенничество осуждены восемь жителей Павлодара. Преступная группа орудовала в течение десяти лет, передает zakon.kz.

За создание и участие в организованной группе, неоднократное совершение мошенничества в особо крупном размере, в преступной группе (статья 190, ч4), подделку и использование поддельных документов (статья 385 УК РК) к ответу привлекли восьмерых жителей Павлодара, сообщает pavlodarnews.kz.

Согласно приговору суда № 2 Павлодара, подсудимые создали организованную преступную группу.

С 2008 по 2018 годы они подделывали доверенности от имени умерших либо выехавших в другие страны на ПМЖ владельцев недвижимости, договора приватизации, а также купли-продажи. Таким образом они украли 10 квартир и покушались еще на 9 квартир.

По нескольким эпизодам подделки официальных документов подсудимые оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных уголовных правонарушений.

Похищенные квартиры приобрели другие люди.

Продажа похищенных квартир не является мошенничеством, то есть хищением чужого имущества путем обмана, а является способом распоряжения похищенным имуществом, - сообщил судья Лачин Алиев. - В этой связи суд в соответствии со статьями 71 ч. 3, 344 ч. 2,3 УПК поставил о прекращении участия в качестве потерпевших в отношении лиц, которые приобрели эти квартиры. Исключение из числа потерпевших по уголовному делу не препятствует данным лицам обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Прокурор просил назначить наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

Между тем, преступление относится к категории тяжких и предусматривает максимальный срок наказания - до 10 лет лишения свободы.

Трое подсудимых вину признали частично и просили назначить минимальное наказание, остальные просили их оправдать.

Смягчающим обстоятельством суд учел добровольное возмещение ущерба по одному эпизоду, наличие малолетних детей у пятерых подсудимых, чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения еще у троих.

У одного из подсудимых отягощающим уголовную ответственность суд признал рецидив преступлений.

Приговором, создателю преступной группы назначено по совокупности преступлений 8 лет лишения свободы, остальным подсудимым - от 4 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы, - отметил Лачин Алиев. - Частные постановления вынесены в адрес департамента полиции и прокуратуры Павлодарской области ввиду допущенных в ходе досудебного расследования нарушений норм УПК, а также по факту дачи свидетелем В. ложных показаний в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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