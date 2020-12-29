Популярный автобусный маршрут Алматы изменил схему движения

Это было сделано по просьбе жителей.

Схема движения автобусного маршрута № 104А в Алматы изменилась, сообщает zakon.kz.

Это было сделано по просьбе жителей, рассказали в акимате Наурызбайского района. Маршрут - от акимата района до микрорайона Каргалы

В официальном Telegram-канале Транспортного Холдинга Алматы размещена новая схема, которая включит улицы Жайдарман, Байзак батыра, Ашимова и Актамберды жырау.

В ведомстве объяснили, что теперь автобус сворачивает с улицы Жандосова на Яссауи, потом на улицы Жайдарман - Байзак батыра - Ашимова. Далее идет по схеме.

В обратную сторону он поворачивает с улицы Сабденова сворачивает на улицу Актамберды жырау. Далее курсирует по указанному выше маршруту.

Автобусы курсируют с 6:45 до 22:20 с интервалом 23 минуты.

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