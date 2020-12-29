Уклонист - в Минобороны объяснили, почему призывник выпрыгнул из окна

Мать требует найти тех, кто якобы угрожал ее ребенку и довел до больничной койки. Однако в Министерстве обороны считают: призывник просто не хотел идти в армию.

В Министерстве обороны РК отреагировали на инцидент в начале декабря, когда призывник выпрыгнул из окна здания департамента по делам обороны ЗКО, сообщает zakon.kz.

19-летний парень получил травмы позвоночника и перелом пяточных костей обеих ног, напоминает КТК.

Матери свой поступок он объяснил тем, что ему угрожали.

Там на сына моего оказали давление. Какой-то Амангельды К. начал трясти за грудки, обзывая его уклонистом. Что таких, как он, по три дня держат здесь в областном военкомате, делают, что хотят с ним, и на год отправляют в карцер. Мой сын напугался, может быть. В общем, улучил момент и выпрыгнул в окно, - рассказывает мать Светлана Кибко.

Пострадавший перенес операцию и сейчас не может ходить из-за переломов. Мать рассказывает, что в военкомат сына забрали прямо из дома. Сначала повезли в городской департамент, а затем – в областной, где он должен был пройти медкомиссию. Через час сын позвонил уже из травмпункта.

Женщина требует найти тех, кто якобы угрожал ее ребенку и довел до больничной койки. Однако в Министерстве обороны считают: призывник просто не хотел идти в армию.

Данный поступок совершен в целях уклонения от призыва на воинскую службу. Департаментом по делам обороны Западно-Казахстанской области все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством. Физическому и моральному воздействию гражданин Кибко Виктор Александрович со стороны должностных лиц департамента не подвергался, - утверждает начальник управления генштаба ВС РК Канатбек Мусабаев.

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